Peindre pour souligner l'ombre et la lumière sur la porcelaine, le bois, le verre, c'est le savoir-faire que Sylvie Relandeau partage dans son atelier à Lindry

La peinture sur porcelaine est accessible à tous avec "Ombre et lumière sur..."

L'Atelier Ombre et Lumiere Sur... c'est un atelier, des stages, de peinture sur porcelaine que Sylvie Relandeau tient à Lindry, mais c'est aussi une boutique en ligne pour se procurer les accessoires et la matière première nécessaire à ces activités.

Sylvie cuit aussi vos pièces dans son four professionnel à l'issue des séances qu'elle propose dans son atelier.

Coordonnées :

03 86 47 02 51 03 86 40 72 07

facebook.com/AtelierOmbreEtLumiereSur

www.porcelaine-ombre-et-lumiere.com/