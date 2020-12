La photo du jour avec l'Est Républicain sur France Bleu Belfort Montbéliard

Pour conjurer la crise, les deux brasseurs Loris et Kévin ont eu l'idée d'innover et de proposer une nouvelle bière qui vient ainsi étoffer leur gamme.

" Notre bière de Noël, ce sera l'Apoz CBD "

Ils ont eu l'idée d'une bière au CBD, le cannabidiol, une bière au chanvre, aux effets apaisants et antistress sans dépendance aucune .

La Brasserie du Territoire

" Le goût est stupéfiant " plaisante Loris .

Si la sortie était initialement prévue en 2021, l'option d'une vente dès ce mois devrait leur apporter une bouffée d'oxygène !

Article à retrouver en page 30 de l'Est Républicain Belfort et plus d'infos sur facebook.com/brasserieduterritoire