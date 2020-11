La photo du jour de l'Est Républicain avec France Bleu Belfort Montbéliard

Sébastien Daucourt était au micro de Brian Mayeur à 8h50, et direction Belfort pour terminer la semaine...

« Click & collect ». Pendant le reconfinement, ça devait être la formule magique pour aider les commerces dits « non essentiels » à surmonter cette deuxième fermeture administrative en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Belle sur le papier, l’idée s’est heurtée à la réalité : beaucoup de petits commerçants ne sont pas présents sur internet.

SOS Numérique : des étudiants de l’Esta au secours des petits commerces - Aurélien Breton - Est Républicain

Exister sur internet est devenu vital pour les petits commerces. C’est une des leçons du reconfinement. Mais plus facile à dire qu’à faire. En partenariat avec la CCI et la CPME, l’Esta a lancé une mission SOS Numérique et mettra des élèves à disposition pour une durée de trois mois à partir de janvier.

