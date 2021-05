La Planète d'Angèle à Cussy-les-Forges, des produits écologiques pour la vie quotidienne

La Planète d'Angèle, c'est des créations de Sylvie Boussard et aussi d'autres articles dans l'esprit zéro déchet

Soucieuse de son emprunte carbone, Sylvie Boussard est créatrice d'objets en tissus upcyclés à Cussy-les-Forges, qu'elle vend via sa boutique en ligne La Planète d'Angèle. Dans sa boutique on trouve aussi des savons, des shampoings solides, des dentifrices solides, toujours à la recherche du zéro déchet.

Les produits de la boutique en ligne La Planète d'Angèle sont naturels, bio, écologiques, végans et Français. Copier

