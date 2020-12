La Poste face au rush des colis de Noël

Ici au centre de colis de Seichamps transitent tous les colis distribués sur Nancy et les 29 communes environnantes. Le vendredi 4 décembre dernier, 12 541 colis ont été traités, c'est un record. Les chiffres oscillent, actuellement, entre 9 000 et 10 000 colis par jour.

La journée d'un facteur commence à 5h du matin

Sébastien Rouyer, 17 ans d’ancienneté à La Poste, embauche tous les jours à 5h du matin. A l’entrepôt il prépare sa tournée sur Villers-Laxou. Deux heures pour classer par adresse et dans l’ordre, une tournée qu’il connait bien où il a ses habitudes et ses habitués. “Avec certaines familles, j’ai vu la femme enceinte et aujourd’hui je vois les enfants partir au collège. Ça ne me rajeunit pas”. Dans l’entrepôt, il a son coin à lui, ses étagères.

La livraison du jour Sébastien Rouyer © Radio France - Sébastien Rouyer

Chaque matin c’est comme un jeu de Tetris grandeur nature. Il faut classer, ranger et tout rentrer à l’arrière du camion. Le départ de l’entrepôt se fait idéalement vers 7h.

Chargemenent du camion pour Sébastien Rouyer © Radio France - Véronique LORRE

Et c’est parti pour une tournée qui peut durer entre 4 et 5 heures. “Je n’ai pas l’impression de bosser. Je suis dans mon camion et je m’organise comme je veux, à mon rythme en fonction de la taille de la tournée. Je vois du monde. En ce moment, c’est plus dense bien sûr mais je me sens utile.”

Sébastien Rouyer pendant sa tournée © Radio France - Véronique LORRE

Est-il encore temps d'envoyer un colis pour le 24 décembre ?

Adeline Bastien la directrice de l’entrepôt est aux côtés des salariés pour que tout se passe au mieux. Les chiffres du mois de décembre font du bien.

Adeline Bastien, directrice du centre colis de La Poste à Seichamps © Radio France - Véronique LORRE

" Quelque soit le flux, nous garantissons toujours la livraison colissimo en 48h”. Un conseil pour faciliter votre travail ? “Adaptez bien la taille de votre colis à l’objet. Surtout pas de colis trop grands dans lesquels les objets flottent. Ça entraîne un risque d‘écrasement. Renseignez bien aussi l’adresse, et tous les détails utiles comme le numéro de bâtiment ou d’entrée.”

De nouveaux services en ligne

En période Covid-19, La Poste s’adapte et évolue aussi. Vous pouvez éviter les déplacements jusqu’à votre bureau de poste et déposer votre colis dans votre boite à lettres. Le service s’achète en ligne jusqu’à minuit et le facteur relève le colis lendemain avant midi. Pour éviter le contact lors de la livraison, un système de code se développe. Lors de l’ultime étape de livraison, vous recevez sur votre téléphone un code qui remplace la signature au moment de la remise du colis.