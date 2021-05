La Poterie de Saint Père, l'atelier-boutique de Sylvie Wlotkowski

Au delà de sa production en vaisselle, Sylvie Wlotkowski mène une recherche particulière sur l'Ikebana (vase pour l'art floral occidental et oriental).

A la Poterie de St Père, vous visitez l'atelier de Sylvie Sylvie Wlotkowski avant d'arriver dans l'espace galerie, où vous trouverez ses création en poterie et en porcelaine, des pièces utilitaire pour la plupart.

Sylvie Wlotkowski est installée à St Père depuis 1994 Copier

Sylvie Wlotkowski travaille le grès de Puisaye, qu'elle se procure à St Amand-en-Puisaye - Heko Köster

Coordonnées :

2, ruelle de l'église - 89450 Saint Père

03 86 33 35 07

06 28 28 02 24

pour visiter le site officiel de la Poterie de Saint Père

- - -

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !