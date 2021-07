La tournée des fermes creusoises à St Dizier La Tour

La Tournée des fermes creusoises s'arrête aujourd'hui à St Dizier La Tour chez Gaëtan Thonnet. L'occasion de découvrir son métier, son exploitation et sa production.

Pour Gaëtan Thonnet, l'aventure commence en 2011 lorsqu'il reprend l'exploitation de ses parents. 130 hectares et plus de 180 animaux à s'occuper, il y a de quoi faire...

Pour Gaëtan, il était évident de reprendre l'exploitation, une passion des animaux , une passion de la vie au grand air et un besoin d’être son propre patron

Gaetan Thonnet à son métier dans la peau Copier

Gaëtan a toujours voulu élever ses Bovins et ses ovins avec soin et avec une agriculture raisonnée pour respecter la nature et les animaux.

Charolaises et limousines composent le cheptel de Gaetan © Radio France - Thibault Alphonse

Un duo Charolaise et Limousine © Radio France - Thibault Alphonse

Gaëtan Thonnet propose des ventes directes de viandes une fois par mois :

- le 17 juillet 2021

les 13 et 14 aout 2021

les 3 et 4 septembre 2021

Pour les autres produits ( rillettes, pâté, ... ) rendez vous dans les magasins partenaires

La Manufacture de Guéret

L'épicerie fine et du terroir de La Souterraine

Les offices de tourisme d'Ahun, Bourganeuf et Evaux les Bains

Le scènovision de Bénévent l'Abbaye

Pour les marchés d'été, Gaëtan vous donne rendez vous le 13 juillet 2021 à Chénérailles à partir de 17h

le 20 juillet et le 10 aout à l'étang de Chaux

et le 21 juillet 2021 à l'étang de Courtille à Guéret

Pour plus d'infos : le facebook : La ferme de Gaëtan Thonnet

Bonus :

Gaëtan vous donne sa journée type

la journée type de Gaetan Copier

Gaëtan vous parle des fausses bonnes idées de recettes