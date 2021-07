La tournée des fermes creusoises est à Chard chez Thibaut

La tournée des fermes creusoises vous permet de découvrir de jeunes agriculteurs amoureux de leur métier, motivés et engagés. Aujourd'hui, découvrons l'exploitation de volailles et bovins de Thibaut Mongourd à Chard dans le Sud Est creusois

Thibault et Thibaut à Chard

Des poulets, répartis en 2 bâtiments, qui ont leur propre espace : 1 hectare rien que pour eux, pour gambader, pour se nourrir. s et l'exploitation de notre invité. C'est en 2016 que Thibaut a rejoint le Gaec familial après avoir travaillé dans le monde de la mécanique agricole. A 28 ans, il s'occupe de 130 hectares de terres et 200 bovins ( des vaches allaitantes ) et pas moins de 8.800 poulets labellisés.

Alors que les vaches pâturent dans les prés, les poulets, eux, sont dans leur bâtiment, au chaud ( 30° ).

Un des 8.800 poussins de l'exploitation de Thibaut © Radio France - Thibault Alphonse

Des poulets, répartis en 2 bâtiments, qui ont leur propre espace : 1 hectare rien que pour eux, pour gambader, pour se nourir.

Un des bâtiments de poulets de Thibaut © Radio France - Thibault Alphonse

Un des bâtiments de l'élevage de poulets de Thibaut © Radio France - Thibault Alphonse

L'intérieur d'un des bâtiments de l'élevage de poulets de Thibaut © Radio France - Thibault Alphonse

Des poussins au chaud © Radio France - Thibault Alphonse

Ces poulets Label Rouge restent 80 jours sur place (soit 2x plus qu'un poulet standard), nourri sans OGM, sans antibiotique, et sont destinés à la vente via une coopérative du Puy de Dôme.

Un Label Rouge gage de qualité et qui est la fierté de Thibaut et du Gaec des Bariteaux.

Thibaut qui cultive aussi sur 13 hectares des céréales pour l'auto-alimentation de son troupeau.

2 Tibo à Chard © Radio France - Thibault ALphonse

Retrouvez l'interview de Thibaut ici

Contact :

Le Gaec des Bariteaux - Les bariteaux - 23700 CHARD