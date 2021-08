La tournée des fermes creusoises est à Charron dans l'Est creusois chez Solène

Nous sommes dans l'est creusois à Charron en compagnie de Solène Bussière, 25 ans, agricultrice depuis 4 ans. Avec son père, ils élèvent des charolaises pour l'engraissement et la reproduction. 150 hectares de terres dont 40 pour la culture (triticale, orge d'hiver et blé) et l'auto-alimentation des 120 charolaises présentes sur l'exploitation.

Des charolaises qui sont ensuite envoyé pour abattage chez Covido Bovicop qui se trouve dans le puy de dôme mais une partie est réservée au GIE du pays auzancais pour de la vente directe.

17 exploitations réunies sur le canton Auzances - Bellegarde pour proposer de la viande de bœuf, d'agneau, de porc et de veau, découpée et mise sous vide.

De la viande 100% creusoise avec une alimentation produite sur les exploitation. Une viande issue d'animaux nés, élevés et engraissés sur les terres creusoises.

Une fois par mois, vous pouvez commander votre viande en appelant :

Solène Bussiere au 06.40.07.05.63

Damien Chaussemy au 06.69.54.98.16

Prochaine livraison : 9 septembre et commande avant le 30 aout dernière limite.

Tarif du GIE du pays Auzancais - GIE du pays Auzancais

Contact :

Solène Bussiere - Beaumont - 23700 CHARRON