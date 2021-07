La tournée des fermes creusoises est à St Bard chez robin, producteur laitier

La tournée des fermes creusoises vous permet de découvrir de jeunes agriculteurs amoureux de leur métier, motivés et engagés. Aujourd'hui, découvrons l'exploitation de Robin, producteur de lait à St Bard.

Robin Leclercq et le baladeur de France Bleu Creuse

Situé entre Aubusson et Mérinchal, le Gaec de Robin produit du lait : 60 vaches laitières, et 120 hectares de terres et un volume de lait assez conséquent : 450.000 litres de lait 100% creusois.

60 vaches de races prim'Holstein qui chaque jour produisent entre 20 et 25 litres de lait... un lait qui part directement à la laiterie de Gouzon pour être transformé en yaourts et fromages.

Robin s'est installé à 21 ans en reprenant la suite au sein du Gaec familial après des études au lycée d'Ahun

Depuis, il partage son temps entre les traites et la culture de céréales pour le nourrissage des vaches. Robin qui nous donne le programme du jour :

Un programme chargé, heureusement, il est aidé dans sa tâche par sa famille mais également par une stagiaire.

Clarisse , Robin et Thibault © Radio France - Thibault Alphonse

Contact : Robin Leclercq - Chazépeaud - 23260 Saint Bard