La tournée des fermes creusoises est dans les Combrailles à Chambonchard chez Julien

Julien Rouffet à 28 ans et il a rejoint le Gaec familial il y a 7 ans maintenant.. une affaire de famille qui occupe pleinement son temps : 350 hectares, 150 bovins et 250 ovins et différentes cultures ( maïs, lin, sarrasin, orge...)

Une agriculture raisonnée avec peu ou pas de produits, de l'herbe des pâturages et des compléments 100% naturels.. une qualité qui est valorisée par un label spécifique

En ce qui concerne les cultures et céréales, une partie est consacrée à l'alimentation des bovins et ovins et le reste est revendu.. mais cela fluctue en fonction des tarifs et cela demande une vraie expertise.

Julien nous explique si ce métier est encore rentable :

