La tournée des fermes creusoises est dans les Combrailles chez Adrien

La tournée des fermes creusoises vous permet de découvrir de jeunes agriculteurs amoureux de leur métier, motivés et connectés. Aujourd'hui, découvrons l'exploitation d'Adrien Fauconnet

Nous sommes dans les combrailles en compagnie d'Adrien Fauconnet, jeune agriculteur de 21 ans. Il a rejoint le Gaec de l'étang en 2020 et il gère avec son père l'exploitation de 130 hectares de bovins charolais.

Bac et BTS en poche, Adrien se lance dans l'exploitation et se spécialise dans la reproduction et la génétique de façon à améliorer le cheptel. Une manière de s'ajuster au mieux à la demande des consommateurs que nous sommes.

Pourquoi améliorer la race ?

Des bovins charolais vendus par le Gaec à la coopérative Socaviac (du groupe FEDER) à Villefranche d'Allier.

Taurillon au calme © Radio France - Thibault Alphonse

Une des particularités d'Adrien, hormis sa passion pour les animaux et son métier, est d'être très connecté sur les réseaux sociaux : facebook et Instagram, et il n'hésite pas à communiquer pour valoriser son métier.

Et Adrien s'est même prêté au jeu de la vidéo pour nous.

Charolais très photogénique © Radio France - Thibault Alphonse

Ré-écoutez l'interview d'Adrien fauconnet ici

Contact : Adrien Fauconnet - Magnanon - 23700 Rougnat