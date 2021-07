La tournée des fermes creusoises vous permet de découvrir des agriculteurs amoureux de leur métier. Aujourd'hui, découvrons les volailles drabléziennes avec deux générations d'éleveurs : Olivier et Thomas

La tournée des fermes creusoises est dans le pays sostranien avec Thomas et Olivier Lambeert

Thomas, Olivier et Thibault en plein air avec des poulets libres

Nous sommes à quelques kilomètres d'Azérable dans le pays sostranien pour notre tournée des fermes creusoises. aujourd'hui, découvrons les Volailles Drabléziennes chez Olivier Lambert. Des volailles ... mais pas que ...

Olivier s'est installé il y a 30 ans de cela et, au fur et à mesure, il a été rejoint par sa femme Cécile et depuis 4 ans, par son fils Thomas. Exploitant bovin de veaux sous la mère avec 120 mères allaitantes ( ce qui fait 250 têtes ) sur 110 hectares.

limousine et son veau en arrière plan © Radio France - Thibault Alphonse

Taureau limousin de l'exploitation © Radio France - Thibault Alphonse

Thomas et les vaches laitières normandes © Radio France - Thibault Alphonse

Thomas, 24 ans, après des études agricoles au lycée d'Ahun, a voulu développer et diversifier l'exploitation et les volailles sont donc arrivées.

Des volailles fermières qui reste sur l'exploitation entre 120 et 160 jours pour donner une viande plus ferme, onctueuse, savoureuse. Poulets, chapons, pintades, poulettes, poulardes se nourrissent de céréales produites sur la ferme (blé , maïs ) mais également de ce qu'ils trouvent dans leur parc ( insectes, vers, herbes,...)

des poulets et des poulettes au grand air © Radio France - Thibault Alphonse

un des 5 parcs pour les volailles du Gaec © Radio France - Thibault Alphonse

Pour la vente de ces volailles et viande bovine, Thomas, Olivier et Cécile ont opté pour la vente directe :

directement à la ferme , au moulin plet à Azérables.

dans les petits commerces de proximités à Fursac, Dun, Azérables...

Et il y a aussi des plats préparés ( recettes en bocal )

poulet basquaise, coq au vin, rillettes de poulet et gesiers © Radio France - Thibault Alphonse

Ré-écoutez l'interview de Thomas et Olivier ici

Pour toute commande :

Les Volailles Drabléziennes - Le moulin Plet - 23160 Azérables

Contact :

Olivier : 06.88.96.90.65

Thomas : 06.45.15.46.26

Facebook : les volailles drabléziennes