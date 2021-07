La tournée des fermes creusoises vous permet de découvrir des agriculteurs amoureux de leur métier. Aujourd'hui, découvrons la ferme de Courtille chez Claire et Jérémie MATHE.

La tournée des fermes creusoises est près de l'étang de Courtille à Guéret chez Claire et Jérémie

Claire et Tibo

Nous sommes au lieu dit Fayolle à Guéret , proche de l'étang de Courtille, chez Claire et Jérémie Mathé. 220 hectares de terres, 110 vaches allaitantes, des limousines et quelques normandes comme nourricières, de la culture de blé dur, de lentilles, d'orge, d'avoine et de triticale... de quoi bien occuper les journées de nos agriculteurs du jour.

Jérémie a grandi dans ce milieu agricole quand à Claire, elle a rejoint son mari sur l'exploitation par amour et maintenant, elle s'occupe de la vente directe et de la gestion.

vue de dos

de profil

Une production bovine qui est vendue en vente directe à la ferme le 1er samedi de chaque mois mais 85% des ventes se font via Centre Frais 23, espace vente de producteurs locaux à Guéret.

Afin de se diversifier, claire et Jérémie ont eu l'idée de s'associer avec d'autres agriculteurs pour lancer "Coeur de Creuse" : des pâtes alimentaires 100% creusoises.

Retrouvez l'article France Bleu pour en savoir plus sur la création de la marque ici.

Logo Coeur de Creuse

Différentes variétés de pâtes "coeur de Creuse"

Des pâtes mais également des lentilles que l'on peut trouver dans les grandes surfaces. Claire nous explique les relations commerciales avec les grandes surfaces creusoises.

Retrouvez l'interview de Claire Mathé ici

Écoutez tout les épisodes de cet été ici :

Contact : La ferme de Courtille - Fayolle - 23000 GUERET

Tel : 06.76.37.13.93