La tournée des fermes creusoises est sur le plateau de Millevaches à Gioux chez Jean

La tournée des fermes creusoises vous permet de découvrir de jeunes agriculteurs amoureux de leur métier, motivés et engagés. Aujourd'hui, découvrons l'exploitation de bovins et d'ovins de Jean à Gioux

Jean Lerousseau et Tibo Alphonse

Bienvenue au Gaec Lerousseau à Gioux et Jean nous assure la visite de cette exploitation ovine et bovine : 450 hectares de terres, 400 brebis et 200 limousines forment le cheptel du Gaec.

Âgé de 22 ans, Jean est entré dans le Gaec familial en 2018 après des études au lycée agricole d'Ahun. Depuis, il s'occupe de son élevage et un peu de culture pour assurer l'alimentation de ses limousines.

Passionné par son métier, par ses animaux, Jean et son frère Clément s'occupent de leurs 600 animaux au quotidien et assurent la pérennité de leur exploitation.

un selfie avec la 3202 © Radio France - Thibault Alphonse

une normande parmi les limousines © Radio France - Thibault Alphonse

Contact :

Jean Lerousseau - Cruchant - 23500 GIOUX