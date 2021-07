La tournée des fermes creusoises est sur les hauteurs du Moutier d'Ahun chez Nicolas et Adeline

La tournée des fermes creusoises vous permet de découvrir de jeunes agriculteurs amoureux de leur métier, motivés et engagés. Aujourd'hui, découvrons l'exploitation de Nicolas et Adeline au Moutier d'Ahun.

C'est au Moutier D'Ahun que la tournée des fermes creusoises s'arrête aujourd'hui. Nous sommes chez Nicolas et Adeline, frère et sœur, à la ferme de Lavaurette. Nos amis font de l'élevage caprin et ovin avec une centaine de chèvres et 200 moutons.

deux petits chevreaux du Moutier d'Ahun © Radio France - Thibault Alphonse

C'est en 2009 que Nicolas s'est lancé dans l'élevage caprin, rejoint en 2013 par sa soeur. Ensemble, ils développent l'élevage ovin.

100 hectares de cultures pour le foin et l'alimentation de leurs cheptels, ce qui prend une bonne partie de leur temps...

boucs et chèvres de la ferme de Lavaurette © Radio France - Thibault Alphonse

Le cheptel ovin est destiné à la viande quand au cheptel caprin, le lait récolté part à la transformation en savons, en fromage : bûches, crottins, pyramides, briques, tomes, bouchons apéritifs... et la viande de chevreaux est transformée en terrine, merguez, saucisses.

Des producteurs innovants qui accueillent les voyageurs au cœur de leur exploitation ovine et caprine dans leurs chambres d’hôtes et leur espace camping.

des chèvres curieuses © Radio France - Thibault Alphonse

En plus de la vente directe, Nicolas et Adeline Leroux sont sur les marchés creusois et propose également des animations sur leur exploitation.

Mardi 27 juillet 2021, rendez vous à la ferme de lavaurette pour un marché-concert. Au programme : producteurs locaux et musique avec Laetiket.

Ré-écoutez l'interview de Nicolas et Adeline ici

Contact : Nicolas Leroux - La Vaurette 23150 Moutier d'Ahun

Tél : 06 37 32 17 42 ou 06 71 61 85 46