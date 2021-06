“La vidéo de motivation”, comment ça marche ?

Ce mardi 8 juin, dans Tous experts, Corentine Feltz et Mathieu Chérubin de Météojob ont présenté le dispositif “vidéo de motivation”, qui a été intégré sur la plateforme 1 jeune, 1 solution.

Faire la différence parmi tous les candidats c’est la clé pour trouver un emploi. Et aujourd’hui, un peu plus de 70% des candidats sont favorables à cette idée de vidéo pour se démarquer et présenter leurs compétences.

Contrairement à un entretien, lors d’une vidéo de motivation, le postulant à le temps de réfléchir à ses réponses avant d’enregistrer.

"C'est un exercice qui demande à être accompagné"

Les objectifs de la “vidéo de motivation”

Il y a plusieurs année, Marion Gommenne avait publié une sorte de CV vidéo suite auquel elle a trouvé un stage aux États Unis.

Cette vidéo lui a permis à la fois de parler de son parcours mais aussi de ses passions et de sa motivation.

Mathieu Chérubin note également qu’elle a réalisé une “vidéo dans laquelle elle est très positive”, un élément important.

L’humour également peut avoir sa place. Mais attention à l’adapter au poste sur lequel on postule.

On ne va pas forcément mettre de l’humour pour une candidature dans une banque

Mais ce qu’il faut surtout ne pas oublier c’est qu’aujourd’hui les entreprises attendent des candidatures personnalisées.

"Il faut adapter le message au poste souhaité ou à l'entreprise"

Mathieu Chérubin conseille de réaliser des vidéos de 2-3 minutes pas plus car l’intérêt est aussi de faire gagner du temps au recruteur. C’est donc un exercice qui demande un effort de concision.

Alors s'il n’est pas évident de rappeler tout son parcours, surtout s'il a été varié, en si peu de temps, il est conseillé de mettre en avant, dans cette vidéo, nos expériences et nos qualités attendues pour le poste désiré.

"C'est une étape pour accéder à un entretien"

Comment faire une “vidéo de motivation ?

Si vous souhaitez franchir le pas de la “vidéo de motivation”, plusieurs solutions existent.

La plateforme 1 jeune, 1 solution propose sur son site Internet tout un dispositif pour vous guider, permettre d’enregistrer gratuitement la vidéo et de l’envoyer ensuite à différents recruteurs.

Mathieu Chérubin vous donne quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté