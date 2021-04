Laurent Muroni fabrique ses ceintures haut de gamme à Montacher-Villegardin

Laurent Muroni, des ceintures sur mesure haut de gamme Made in Yonne !

Laurent Muroni a effectué sa reconversion professionnelle avec les soutien de la Région Bourgogne Franche Comté notamment, il a suivi une formation de maroquinier, pour ensuite se spécialiser dans le haut de gamme, dans le travail des ceintures. Un travail qui associe des cuirs français au fil de lin, en essayant de se différencier des productions existantes.

Laurent Muroni compte bien faire sa place dans le monde de la maroquinerie Copier

Coordonnées :

06 25 52 62 72

suivre Laurent Muroni sur Facebook

- - -

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !