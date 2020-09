Le Bar à couture de Tiffany Michel va ouvrir à Auxerre

Le Bar à couture "Ma Jolie Taille" va ouvrir ses portes au 25 de la rue Joubert à Auxerre en octobre. Le projet Tiffany Michel est multiple : poursuivre son activité de couturière bien sûr, mais aussi proposer de la mercerie et des tissus à la vente, des cours et ateliers et la mise à disposition de machines à coudre "à l'heure". Des machines basiques pour les débutant(e)s, et deux machines high-tech pour les plus averti(e)s ! Le tout accompagné d'un café ou d'un thé pour se sentir comme à la maison...

Coordonnées

Ma Jolie taille - 25 rue Joubert - 89000 Auxerre

06 45 57 17 93

https://www.majolietaille.com/