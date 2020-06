Après Rennes et Paris, le café Joyeux vient d'ouvrir ses portes à Bordeaux rue Sainte-Colombe, en plein cœur de la ville. Le concept, un café restaurant solidaire de 150 m2, mené par une équipe de 14 collaborateurs en situation de handicap mental et d’autisme.

Pour le Café Joyeux, tout a commencé en 2017, avec le premier restaurant solidaire qui forme et emploie des personnes majoritairement atteintes de trisomie 21 ou de troubles cognitifs comme l’autisme. L’idée principale, rendre le handicap visible, favoriser la rencontre possible en milieu ordinaire, et proposer toujours plus de travail à des personnes éloignées de l’emploi. A l'origine de cette incroyable aventure, le fondateur Yann Bucaille Lanrezac.

Les débuts de l'aventure des Cafés Joyeux

Au tout début de l'aventure il y a un bateau baptisé Ephata et une association Emeraude Voile Solidaire. C'est est une association à but non lucratif fondée en 2011 par Yann et Lydwine Bucaille-Lanrezac. La vocation de l’association est d’organiser des sorties en mer pour des personnes fragilisées, atteintes de maladies, souffrant d’un handicap sous toutes ses formes, en situation d’exclusion ou de pauvreté. La suite, c'est Yann Bucaille-Lanrezac qui la raconte au micro France Bleu Gironde d'Isabelle Wagner.

Genèse des Cafés Joyeux Copier

"C'est ce jeune garçon qui s'appelle Théo, qui est autiste, et qui m'a dit Captain, t'as pas un métier pour moi?" Yann Bucaille-Lanrezac

Yann Bucaille Lanrezac Créateur des Cafés Joyeux - France Bleu

Le témoignage de Georges, récemment embauché au Café Joyeux

Georges en rêvait, un vrai travail et un vrai contact avec ceux qu'il appelle les convives du café joyeux.

Témoignage de Georges embauché au Café Joyeux de Bordeaux Copier

Des cafés pas comme tout le monde - France Bleu

Des diamants qu'il suffit juste de polir

Yann Bucaille Lanrezac, a travers son association Emeraude Solidaire a contribué à la création des Cafés Joyeux, des coffee-shops solidaires où travaillent des jeunes porteurs de handicap mental ou cognitif. L’objectif est de leur redonner confiance et dignité en leur offrant un travail en milieu ordinaire. Et à l'usage, Yann constate que les progrès des uns et des autres sont parfois extraordinaires.

La capacité de progresser de chacun d'entre eux. Copier

"Dans votre journal on parlait du transfert d'un jouer de foot pour 7 millions d'euros...eux valent plus que ça!" Yann Bucaille-Lanrezac

Prenez donc un café!...joyeux