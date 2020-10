Le cuir dans la peau à Graulhet (81)

Mercredi 21/10 et jeudi 22/10, découvrez les ateliers d'artisans passionnés dans le Tarn. Reportage à La Fabrique, une maroquinerie de Graulhet qui ne connaît pas la crise et qui va même embaucher pour répondre aux besoins. Témoignages de tarnais, fiers de leur savoir-faire.

Vous avez vu comme c'est détendu ? C'est calme ici et les employés ont plaisir à venir travailler car ils aiment ce métier. Entre tradition et modernité, nous sommes créatifs en permanence. Leichmi Haddada responsable de la maroquinerie.

Reportage Copier

En cette année très particulière où les consommateurs s'orientent plus que jamais vers le « consommer local », la ville de Graulhet vous fait découvrir son savoir-faire reconnu mondialement. Rendez-vous le mercredi 21 et jeudi 22 octobre prochains pour visiter ces établissements et vous offrir le sac de vos rêves!

Graulhet se distingue par une diversité et une concentration géographique uniques de savoir-faire. Ici on traite le cuir du début jusqu'à la fin : on transforme la peau en cuir dans les mégisseries, puis au sein des maroquineries, le cuir deviendra le produit fini que l'on retrouve en boutique. Ces portes ouvertes sont une occasion unique pour comprendre les différentes étapes de fabrication des plus belles pièces : en quoi consiste le travail de rivière, comment le cuir est coloré ou encore quels outils permettent aux maroquiniers d'exercer leur art. Laissez-vous guider par des entrepreneurs passionnés qui vous feront découvrir les secrets de leur métier.

Infos pratiques

Lieux: Dans les entreprises de Graulhet et des villes alentours. Tarif: 3€ par pers. / par visite. Gratuit –12ans Contact: Office de Tourisme Bastides & Vignoble du Gaillac info@tourisme-vignoble-bastides.com 0805 400 828 (appel gratuit depuis fixe et mobile)