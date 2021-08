Le Gaec de Florent Gibard

Après des études agricoles spécialisé dans la culture, c'est en 2011 que Florent Gibard a reprit l'exploitation familiale sous forme de Gaec. A 32 ans, il dirige seul l'exploitation aidé de son père et d'un stagiaire. Et il a de quoi faire avec plus de 280 hectares de terres qui se repartissent entre culture et élevage.

7 cultures en rotations histoire de planifier ses récoltes : maïs, blé, orge, herbes, triticale, colza, pois pour nourrir les bovins ( charolaises et limousines )

Charolaises du Gaec de Florent © Radio France - Thibault Alphonse

Florent vous raconte une journée type dans son exploitation :

Contact : Florent Gibard - Les ansannes - 23600 NOUZERINES