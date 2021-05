"Le Grenier" : Une boutique de vêtements de seconde main, choisi Luna Tavernier, à Strasbourg !

La crème de la crème des pièces vintage et de seconde-main, chinées avec le cœur par Luna Tavernier, 19 ans et gérante de cette boutique !

Réécoutez sur notre antenne l'intervention de Luna Tavernier, créatrice et gérante de la friperie "Le Grenier" à Strasbourg Copier

Bienvenue au Grenier. Une petite boutique Strasbourgeoise ouverte dans le but de partager et revaloriser la mode de seconde-main qui vous réserve des trésors. Ici vous trouverez des pièces uniques, où Luna Tavernier, la jeune créatrice de cette boutique indépendante, investi son temps avec passion. Même si Luna a une légère obsession pour les 60's et 70's, vous pourrez y trouver tout de même des articles plus récents ainsi que des pièces faits mains comme des chouchous ou bandeaux

Le chinage de seconde-main est un travail à plein temps et qui demande une minutie extrême : au grenier ils prennent soin de chiner des belles pièces qui méritent une seconde vie. Après vient le temps de faire les réparations nécessaires, les articles sont sublimés dans leur présentation en boutique et leur mise en avant sur les réseaux

Pour plus d'informations en image ! Rendez vous sur la page facebook ou sur le compte Instagram de la boutique. Vous retrouvez aussi la friperie sur leur site internet.