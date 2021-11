Le petit livre des grandes entreprises d'Alsace

Un ouvrage recensant 35 des plus grandes, des plus prestigieuses, des plus étonnantes entreprises d'Alsace.

Tout sur les entreprises remarquables d'Alsace Copier

Et si on en apprenait plus sur nos belles entreprises alsaciennes ?C'est le but de ce “petit livre des grandes entreprises d’Alsace” paru récemment avec le soutien de la CEA, de l’agence de développement d’Alsace et Alsace Destination Tourisme. On dit souvent de consommer local, tant qu’à faire, vous découvrirez ici les épopées de nos firmes.Calmez-vous, monsieur le président. Partez à la rencontre d'hommes et de femmes qui façonnent un territoire unique.

Re-découvrez l'Alsace que vous aimez à travers le portrait de 35 maisons remarquables. Connaissez-vous Horus, fabricant de robinets de luxe à Obernai? Vous voulez en savoir plus sur la "complantation" du Domaine Marcel Deiss? Avez-vous entendu parler de la Corderie Meyer-Sansboeuf ? Ou bien connaissez-vous les serres connectées de Myfood ?

Non, là ce sont des serres connectées. Vous découvrirez un patrimoine alsacien que vous ne soupçonniez pas. Jean-Philippe Zerafa a recueilli les témoignages de dirigeants (es) qui investissent dans leur outil de production pour créer les meilleurs produits. Ils partagent avec vous leurs secrets, leur vision. Ce livre porteur de sens, valorise le Made in Elsasset met en avant des savoir-faire alsaciens authentiques.

35 maisons alsaciennes sont à retrouver dans ce livre, chacune se distinguant par l'excellence de leurs produits et services. Elles partagent le même objectif de transmission de leur savoir-faire de génération en génération. Ensemble, elles portent haut les valeurs et l'identité de l'Alsace. De Barrisol et Bugatti jusqu’à Waterair et Wolfberger.

Ce livre participe aussi à une opération de solidarité avec les hôpitaux d'Alsace via la Fondation Passions Alsace. Ce bel ouvrage en édition limitée a été conçu en collaboration étroite avec chacune des entreprises, il est imprimé à Wasselonne et représente un témoignage authentique de 240 pages sur l’Alsace qui bouge. Et n’oubliez pasCe “petit livre des grandes entreprises d’Alsace”, c’est 29 euros 50 chez votre libraire préféré.