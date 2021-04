Le salon de coiffure R'Look, c'est à Appoigny

R'Look est un salon de coiffure mixte, et Rachel Galimard tient à ce que ses clients profitent autant de soins capillaires que d'un moment de cocooning !

Rachel Galimard a un penchant pour les mèches et les colorations Copier

Coordonnées :

8 Place de la Liberté - 89380 Appoigny

03 86 41 46 20

suivreR'Look sur sa page Facebook

