Le télétravail et ses contraintes informatiques

Nous sommes de plus en plus à télétravailler avec ce 2éme confinement, on se retrouve à la maison avec pour certains une certaine appréhension. Comment s'organiser ? Comment protéger et gérer ses données ? C'est Louis Manuguet de la société Express PC à Séméac (65) qui nous conseille.

Le télétravail : 2 salles, 2 ambiances. Le télétravailleur qui embarque l'ordinateur de son bureau à la maison et là il change juste d'environnement. Et puis il y a le télétravailleur et c'est une grande majorité qui travaille avec son ordinateur personnel. Pour l'un comme l'autre en premier lieu il faut sécuriser son réseau. 80% des connections internet se font à partir du domicile via la Wifi.

Comment bien sécuriser son réseau Wifi ?

Pour une sécurité maximale il nous faut un mot de passe digne de ce nom, oubliez azerty ou 1234. Il doit être composé de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Attention au partage de connexion : la box de mon voisin par exemple ou les "hotspots" que l'on trouve le plus souvent dans des gares, des hôtels ou encore des cafés. Ces connexions ne sont pas sécurisées. Il est également indispensable pour ceux qui partage l'ordinateur maison/travail de séparer les données persos et pros. Plusieurs comptes utilisateurs une session travail et une personnelle. Surtout faites des sauvegardes sur une clef USB ou avec un disque dur externe cela dépend des volumes dont vous avez besoin.

Pour réécouter l'émission c'est ici.