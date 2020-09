Les coiffeuses de Nati-nat prennent soin de vos cheveux, et de la planète

C'est un salon de coiffure "de quartier" chez Nati-Nat, avec une touche d'internet 2.0 (entre un compte Facebook, Instagram, un site web, des réservations sur Planity...) et une réflexion globale sur l'impact environnemental de son activité.

Si on pense spontanément à l'utilisation par son équipe de produits naturels pour les cheveux des clientes et des clients, elle pense aussi aux déchets, et par exemple au réemploi des cheveux coupés pour aider à la dépollution des mers.

Coordonnées

14 rue de Belfort - Auxerre

03 86 46 00 13

https://www\.facebook\.com/natinatauxerre/

http://www.coiffure-nati-nat-auxerre.fr/

réservations : https://www\.planity\.com/nati\-nat\-89000\-auxerre