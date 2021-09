Les contrats en alternance ont le vent en poupe ! Pourquoi ce succès ?

Les contrats d’apprentissage sont 4 fois plus nombreux entre janvier et avril 2021 qu’en 2019.

Le ministère du Travail parle de 50.000 accords conclus en quatre mois. Ils concernent les jeunes de 16 à 29 ans qui se forment en alternance. C’est beaucoup plus qu’en 2020 et qu’en 2019, qui comptabilisaient respectivement 17.000 et 12.000 contrats sur la même période.

Mais les contrats en alternance sont-ils un tremplin pour un CDI ? Est-il facile de trouver une entreprise ? Et quels sont les métiers qui peuvent être concernés ?

Comment fonctionne l’alternance ?

Aujourd'hui, l’alternance n’est plus considérée comme une voie de garage mais comme un moyen efficace d’intégrer le marché du travail. Et surtout, 62% des jeunes formés en alternance trouve un emploi dans les 6 mois, une majorité en CDI.

Pour répondre à toutes vos questions, Corentine Feltz a reçu ce matin dans “Circuit Bleu - Côté Experts”, Florian Negrino de l’Afpa.

Il est tout d’abord revenu sur les différents rythmes proposés par cette formation.

"Ça dépend des écoles et des entreprises"

Dans l’imaginaire collectif, on a tendance à penser que ce type de formation est réservé aux jeunes. Mais il faut savoir que de plus en plus “d’adultes” avec déjà un parcours professionnel tente l’aventure dans l’idée de se reconvertir.

Même si la plupart des métiers sont ouverts à ce type de formation, quelque domaine émergent : le BTP, les services d’aide à la personne, les télécommunications...

Pour Florian Negrino, “la clé pour réussir son contrat d’alternance, c’est avant tout d’être sûr de son projet”.

Une formation intéressante pour les entreprises et pour les étudiants

En 2020, 525.600 contrats de ce type ont été conclus. Pourquoi ce succès ? Florian Negrino de l’Afpa l’explique par le plan de relance mis en place par le gouvernement, #1jeune1solution.

"Toute entreprise qui décide d'embaucher un alternant reçoit une aide exceptionnelle"

Pour ce qui concerne, l’alternant lui-même, il est rémunéré via un barème déterminé selon 3 critères et exonéré d’impôts.

"L'alternant est également salarié de l'entreprise"

Et puis il faut savoir qu’il existe des aides pour les étudiants qui souhaitent partir à l’étranger.

"Chaque apprenti a le droit à l'aide à la mobilité"

Comment trouver son entreprise ?

Florian Negrino le rappelle, “il n’y a pas de solution miracle” mais il vous partage tout de même quelques bons conseils.

"Le plus important est de s'y prendre à l'avance"

Et en île de France ?

Avec le grand Paris et les Jo 2024 qui arrivent, on a besoin d'énormément de métiers du BTP.

Du coup, de grands groupes sont à la recherche de plombiers-chauffagistes, de coffreurs-brancheurs...

N’hésites pas donc à vous rendre sur le site de l’Afpa pour profiter de leurs offres de formations en alternance et de leur aide.