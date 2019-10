Gragnague, France

Maraîchage bio, solidarité et retour à l’emploi sur les jardins du Girou, à Gragnague en Haute-Garonne. Ce jardin de cinq hectares, fait partie du Réseau Cocagne qui rassemble 110 structures d'accompagnement et de formation professionnelles dans toute la France. En Haute -Garonne il existe 3 coopératives Jardins de Cocagne: : les jardins du Volvestre à Salles- sur- Garonne, les Jardins du Comminges , à Huos (au pied des Pyrénées) et donc , les jardins du Girou, près de Toulouse, à Gragnague. Une douzaine de salariés en insertion. Charlotte Fourest est animatrice partenariats Cocagne Haute-Garonne.

Les Jardins du Girou à Gragnague: maraîchage et solidarité Copier

Dans les jardins du Girou à Gragnague en Haute-Garonne © Radio France - Emmanuelle Wiener

Un jardin pour retrouver un nouvel élan, et aussi un projet de retour à la vie active. Tous les légumes bios cultivés à Gragnague sur les jardins du Girou, sont récoltés à la main et arrivent ensuite dans les paniers de Cocagne. Ces paniers sont ensuite livrés dans différents points de dépôts aux 350 adhérents-consommateurs.

Les jardins du Girou avec la préparation des paniers pour les adhérents Copier

Paniers de légumes bios des jardins du Girou © Radio France - Emmanuelle Wiener

Le maraîchage bio n’est pas le seul accompagnement professionnel des jardins du Girou puisqu'il y a aussi la création et l’entretien des espaces verts. Enfin parmi les nouveautés de ces jardins , il y a la mise ne place d’une filière de production de plantes aromatiques et médicinales pour la création de crèmes de beauté. Plus d'infos ici