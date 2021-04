Les mardis de l’emploi - Au programme ce mardi 13 avril

Ce mardi, on parle Emploi et Industrie

Après une première journée consacrée à la formation des adultes et à la reconversion, France Bleu Paris et Carrefours pour l’emploi vous propose une journée anglée sur l’emploi et l’industrie.

Tout au long de la journée, les émissions de France Bleu Paris accueille de nombreux interlocuteurs pour faire le point.

Entre 7h et 9h : A VOS COTES

Quentin Lhuissier vous donne rendez-vous chez Schindler Group, leader de l’industrie de la mobilité urbaine.

Schindler conçoit des ascenseurs, escaliers mécaniques et services afin de rendre les déplacements toujours plus efficaces et agréables que ce soit dans des entreprises ou dans des bâtiments résidentiels.

Schindler propose également un service de maintenance en île de France et sur tous les types d’appareils : portes de garages, portails, portes piétonnes, portes industrielles, barrières, bornes, etc...

C’est d’ailleurs ce dernier service qui nous intéresse ce mardi 13 avril. Car oui, le secteur de la maintenance est un secteur qui recrute.

Quelle formation faut-il ? Quelles qualités ? Quelles perspectives peut-on espérer ? Quentin Lhuissier posera toutes ces questions pour nous.

Entre 10h et 10h30 : TOUS EXPERTS

Corentine Feltz reçoit Claire Fouché, chargée de missions Emploi à la Direction Communication, Innovation & Développement des Compétences dans l’Industrie chez Gim

GIM (Groupe des Industries Métallurgiques) est le syndicat patronal de la Métallurgie qui regroupe la très grande majorité des entreprises des industries métallurgiques et technologiques d’Ile-de-France

Nous verrons avec elle ce qu’est l’industrie dans le sens large du terme

Entre 16h et 18h : L'HAPPY HOUR

Robin Grimaldi et David Kolski ont décidé de donner le sourire à vos recherches d'emploi .

Posez vos questions au 01.42.30.10.10, sur Facebook ou francebleu.fr, ils vous répondent en direct pendant 2h.

Une conseillère emploi/formation du CIDJ, sera en studio également pour vous aider dans votre parcours.

A noter que chaque année, le CIDJ édite un guide sur les métiers qui recrutent.

Carrefours pour l'emploi

“Carrefours pour l'emploi” organise régulièrement des événements pour faciliter les rencontres entre candidats et employeurs : salon, job dating, atelier métiers, conférence, support de communication.

Sur leur site, que vous soyez RH dans une entreprise ou à la recherche d’un emploi, l’équipe a mis en ligne de nombreux outils pour vous guider dans vos démarches.

Le prochain rendez-vous de “Carrefours pour l’Emploi” et de la Ville de Paris, “Le salon Paris pour l’emploi des jeunes et des métiers qui recrutent”, se déroulera en 100% virtuel du 4 au 7 mai 2021 !