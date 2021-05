Les mardis de l’emploi - Au programme ce mardi 4 mai

France Bleu Paris et Carrefours pour l’emploi vous proposent une journée anglée sur Paris pour l’emploi des jeunes et des métiers qui recrutent. Tout au long de la journée, les émissions de France Bleu Paris accueillent de nombreux interlocuteurs pour faire le point.

Vos rendez-vous sur France Bleu Paris

7h - 9h : France Bleu Paris Matin

Dans France Bleu Paris Matin, Magued Rabia et toute l'équipe vous présentent ceux qui recrutent en ce moment. Parmi les invités, Noémie Sichel Dulong du site Doctolib vient nous présenter les opportunités d'emploi du site :

Nous vous présenterons également les métiers de la Sécurité Sociale qui prévoit de recruter 10.000 personnes en 2021, dont 7.000 en CDI.

9h30 - 11h : Tous Experts

Corentine Feltz vous parle accompagnement avec des entreprises spécialisées dans le conseil à la rédaction de son CV ou des associations qui recrutent. Elle est accompagnée de Valérie Deflandre, du CIDJ.

Puis, on se posera la question de saisir “l’opportunité” de la crise sanitaire pour se renouveler et explorer d’autres horizons professionnels avec Christel de Foucault, ex-recruteuse TOP Voice LinkedIn et conférencière au salon Paris pour l'emploi des jeunes.

Enfin, on parle gastronomie avec Cécile Hérenberg, directrice de l'Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris.

Entre 16h et 18h : L'Happy Hour

Robin Grimaldi et David Kolski, accompagnés de Valérie Deflandre, Conseillère Etudes/Emploi et Formation au CIDJ répondent en direct à toutes vos questions au 01.42.30.10.10, sur Facebook, francebleu.fr ou encore l'application France Bleu.

Carrefours pour l'emploi

“Carrefours pour l'emploi” organise régulièrement des événements pour faciliter les rencontres entre candidats et employeurs : salon, job dating, atelier métiers, conférence, support de communication.

Sur leur site, que vous soyez RH dans une entreprise ou à la recherche d’un emploi, l’équipe a mis en ligne de nombreux outils pour vous guider dans vos démarches.

Le salon "Paris pour l’emploi des jeunes et des métiers qui recrutent”, se déroulera en 100% virtuel du 4 au 7 mai 2021 !