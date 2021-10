Les mardis de l’emploi - Au programme ce mardi 5 octobre

France Bleu Paris et Carrefours pour l’emploi vous proposent une journée anglée sur le Salon Paris pour l'emploi. Tout au long de la journée, les émissions de France Bleu Paris accueillent de nombreux interlocuteurs pour faire le point.

Vos rendez-vous sur France Bleu Paris

Le 6-9 France Bleu Paris

Michel Lefèvre, directeur général de Carrefours pour l’emploi sera l'invité de la matinale de France Bleu Paris avec Magued Rabia. Nous revenons avec le directeur général sur le rôle de l'établissement d'utilité publique. Tout au long de la matinale, des petites annonces vous sont présentées pour ne rien rater des offres attendues au salon Paris pour l'emploi.

Circuits bleus, côté experts !

Aux côtés de Corentine Feltz, Valérie Deflandre du CIDJ, le centre d'informations jeunesse sur l'emploi, répondra à toutes vos questions en direct ! 01.42.30.10.10, n'hésitez pas !

Le Salon Paris pour l'emploi

C'est plus de 5000 offres et 1000 recruteurs qui vous attendent au salon Paris pour l'emploi ces 7 et 8 Octobre, place de la Concorde. Que vous recherchiez dans les services, le numérique, l'industrie ou encore le service public, tout est là, réunis dans un même espace.

Entrée libre, inscription gratuite, le salon est ouvert aux personnes avec ou sans expérience, avec ou sans diplôme. Un espace est dédié aux travailleurs handicapés avec la présence de conseillers emploi.

Parmi les nouveautés: une plateforme digitale accessible 24/24h permettant de se renseigner sur les recruteurs présents, préparer sa visite à la Concorde tout en consultant ou postulant en ligne aux offres référencées, convenir d'un entretien d'embauche par visioconférence ou live chat, s’inscrire à des ateliers et conférences…

L'affiche du Paris pour l'emploi

Carrefours pour l'emploi

“Carrefours pour l'emploi” organise régulièrement des événements pour faciliter les rencontres entre candidats et employeurs : salon, job dating, atelier métiers, conférence, support de communication. Sur leur site, que vous soyez RH dans une entreprise ou à la recherche d’un emploi, l’équipe a mis en ligne de nombreux outils pour vous guider dans vos démarches.