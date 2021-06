Les opportunités d'embauches en apprentissage des entreprises du froid

Les aides à l’embauche des apprentis sont prolongées par le gouvernement jusqu’à la fin de l’année 2021 : 5 000 euros pour un apprenti mineur et 8 000 euros à partir de 18 ans. C'est une opportunités pour les entreprises et également pour les apprentis.

Les entreprises du froid recrutent dans plusieurs métiers différents. C'est pourquoi, en lien avec les opérateurs de compétences de ce secteur (Opco), l'Afpa propose des formations qui débutent en automne sous la formule de l'apprentissage.

Frigoriste à partir du 27 septembre 2021. Formation de 12 mois pour savoir monter et mettre en service des installations frigorifiques. Financée par l’opco EP – l’opérateur de compétence des entreprises de proximité.

Technicien froid commercial et climatisation qui débute aussi le 27 septembre. 18 mois de formation pour savoir s’occuper de toutes les installations de froid : frigos, des installations de clim (financée par Opco EP).

Monteur dépanneur climatisation, le 18 Octobre, pour devenir le professionnel qui raccorde, règle et met en service les chaudières et pompes à chaleur, chauffe-eau solaires et également VMC, climatiseurs réversibles (financement Opco Constructys).

Il faut postuler auprès de l'Afpa de Marseille en écrivant à : froid.sud@afpa.fr