Les Sapeurs Pompiers volontaires de St Maur sont restés mobilisés durant le confinement !

Qu'ils soient volontaires ou bénévoles, les interventions de ces militaires restent encore aujourd'hui plus compliquées à cause du Corona-Virus. Les sapeurs pompiers en Berry ont dû, et doivent encore, comme les autres, prendre énormément de précautions.

Ils s'y sont préparés comme nous le raconte le lieutenant Tonio Audonnet, chef du centre de secours de St Maur près de Châteauroux ...

Les sapeurs pompiers prennent beaucoup de précaution lors de leurs interventions Copier

La préparation s'est faites dans les moindres détails ...

Rien n'a été laissé au hasard Copier

Les sapeurs pompiers sont obligés de se protéger pour intervenir © Radio France - Jérôme Val

Par chance, le confinement a engendré moins d'interventions ...

Il y a eu moins d'interventions durant le confinement Copier

Ce ralentissement d'activité a donc permis aux soldats du feu d'être moins sollicités, mais ce n'est pas pour autant que les sapeurs pompiers de St Maur sont restés les bras croisés ...

Les sapeurs pomiers de Saint Maur sont intervenus sur plusieurs incendies Copier

La caserne des sapeurs pompiers à St Maur - © Centre de secours de St Maur

Aucun incident n'a été relevé à St Maur car les responsables avaient tout fait pour ...

Les responsables du centre de secours de Saint Maur sont restés très vigilants envers leurs agents Copier

Mais attention dit Tonio Audonnet, pas de relâchement car la crise du Covid-19 n'est pas terminée ...

Avec le déconfinement, restons vigilant Copier

Les mesures de protection des sapeurs pompiers continuent d'être en vigueur © Radio France - Jérôme Val

Les sapeurs pompiers de St Maur recrutent ICI !