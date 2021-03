Lucile Béraud est maroquinière à Annay-sur-Serein

L'activité principale de Lucile Béraud est la réalisation de sacs, pochettes, et autres porte-monnaie sous sa marque "toujours plus loin". Elle répare et rénove également des objets en cuir que des clients lui apportent. Le cuir qu'elle travaille, elle le choisit principalement dans des tanneries alsaciennes et italiennes ; elle se fournit également à Avallon.

