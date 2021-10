Lundi 18 octobre, journée spéciale emploi : 800 saisonniers pour la montagne à recruter sur France Bleu Isère

Avec Pôle Emploi et l’UMIH38, France Bleu Isère se mobilise et met en relation ceux qui proposent et ceux qui cherchent des emplois de saisonniers dans les stations de montagne iséroises pour la saison 2021-2022.

Vous souhaitez trouver un emploi saisonnier dans les stations de montagne iséroises ? Avec Pôle Emploi et l’UMIH38, journée spéciale ce lundi 18 octobre sur France Bleu Isère : les professionnels viennent proposer leurs offres en direct.

France Bleu Isère se mobilise et vous propose toutes les demi-heures des opportunités avec dix rendez-vous entre 6 heures et 11heures.

800 saisonniers pour la montagne à recruter en Isère, avec Pôle Emploi et l’UMIH38, sur France Bleu Isère © Getty

Un professionnel vient en direct proposer ses offres d’emploi

Vous découvrirez l’établissement, les types d’emplois proposés ainsi que tous les détails des postes à pourvoir : les horaires, les diplômes demandés, la rémunération, les prérequis et le numéro d’offre pour retrouver facilement les postes à pourvoir sur pole-emploi.fr.

800 saisonniers pour la montagne à recruter sur France Bleu Isère

800 saisonniers pour la montagne à recruter en Isère, avec Pôle Emploi et l’UMIH38

La rédaction de France Bleu Isère se mobilise tout au long de la journée pour vous proposer des reportages.

Dans "Circuit Bleu, Côté Experts" de 9h30 à 10 heures : émission spéciale consacrée aux offres, les financements proposés et la formation avec Pôle Emploi et l’UMIH38.

Découvrez les postes proposés lors de la journée spéciale du 4 octobre

Recherche un ou une chef de rang, avec au moins 2 à 3 années d’expérience, connaissance des vins et anglais parlé. Poste nourri, logé et blanchi.

Hôtel Aalborg, Les 2 Alpes - www.aalborg-hotel.fr

Recherche : deux commis de cuisine (avec expérience), 42 à 44h/semaine pour un salaire d’environ 1700€ net, nourri, logé. Deux serveurs restaurant terrasse (débutants acceptés), payés au smic hôtelier, avec possibilité d’heures supplémentaires. Trois femmes de chambre (volume horaire 39h/semaine), salaire d'environ 1400€ net avec possibilité d'heures supplémentaires.

Hôtel de la Valentin, Les 2 Alpes - www.hoteldelavalentin.fr

Recherche : homme ou femme de ménage (avec minimum 2 ans d’expérience), polyvalence et motivation demandée. Commis de cuisine polyvalent (avec minimum 2 ans d’expérience), motivation demandée.

Hôtel restaurant du Col de l’Arc, Lans-en-Vercors - www.hotelcoldelarc.com

Recherche : un ou deux cuisiniers avec expérience de préférence ou diplôme (CAP, etc…). Un serveur ou une serveuse en salle. Un homme ou femme de ménage.

Les Grandes Rousses, Alpe d’Huez - www.hotelgrandesrousses.com

Recherche : des réceptionnistes, des femmes de chambre, des équipiers. Des chefs de rang, des commis de cuisine, des commis de bar. Des personnels pour le service technique. Dynamisme et motivation sont essentiels. Tous les postes sont en nourris et logés. Nombreuses possibilités d’évolution.

Chamois Lodge, Les 2 Alpes - www.chamoislodge.fr

Recherche : un second de cuisine, (expérience demandée). Commis de cuisine (expérience demandée). Deux serveurs journée et petit déjeuner. Motivation essentielle. Postes en nourris, logés. Journée en continue essentiellement entre 15h et fin de soirée, ce qui laisse du temps le matin pour profiter de la montagne.

Grand Hôtel de Paris, Villard de Lans - www.ghp-vercors.com

Recherche 14 personnes : un second de cuisine, deux commis de cuisine, maître d’hôtel, serveurs, chefs de rang, femmes de chambre, réceptionnistes, veilleurs de nuit, une esthéticienne (pour la partie spa de l’hôtel). Savoir-être essentiel, expérience pas nécessaire (formation en interne possible). Embauchés sur une base de 35 ou 39h/ semaine (avec possibilité d’heures supplémentaires).

La Buffe, Autrans - www.la-buffe.fr

Recherche : 2 serveurs ou serveuses, pour un salaire compris entre 1500€ et 1800€ (selon l’expérience) et une femme de chambre, pour un salaire de 1500 à 1800€ en fonction de l’expérience. Possibilité de logement

La Croix Perrin, Lans en Vercors - www.vercors-hotel.com

Recherche : un(e) ou deux serveurs/serveuses et une femme ou un homme de chambre.

La Remise, Vaujany - www.restaurant-laremise.com

Recherche : un chef de rang, parlant l’anglais (indispensable), nourri et logé, pour un salaire de 1800€ net/mois et n plongeur/aide de cuisine, nourri et logé, pour un salaire de 1500€ net/mois.