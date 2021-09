Lundi 4 octobre, journée spéciale emploi : 800 saisonniers pour la montagne à recruter sur France Bleu Isère

Avec Pôle Emploi et l’Union des Métiers de l’Industrie et Hôtellerie, France Bleu Isère se mobilise et met en relation ceux qui proposent et ceux qui cherchent des emplois de saisonniers dans les stations de montagne iséroises pour la saison 2021-2022.