Mardi les femmes se boostent entre elles à Toulouse

Après A comme Audacieuse et B comme Battante (deux évènements ayant réuni respectivement plus de 300 personnes en présentiel et en distanciel), la Fédépro Fem poursuit l’alphabet et donne rendez-vous ce mardi 24 mai pour C comme Créative. Chaque 8 mars, les chiffres et les constats sont les mêmes. Le 24 mai, ce sont des solutions concrètes qui sont proposées : des ateliers, des tables-rondes, du réseautage, de l'audace, de la combativité, de la créativité... Sophie Garcia, co-fondatrice du réseau Nénettes & Co est notre experte du jour.

L'Interview Copier

Un format hybride a été choisi pour l'événement, autour de deux temps forts :

à partir de 12h00, une pause déjeuner pour se booster, transmettre de l'énergie, de l'inspiration et de la créativité, à Toulouse (Espace diversités laïcité - 38 rue d'Aubuisson) et partout en France (en visio)

à partir de 17h00, une soirée haute en couleurs à La Cité à Toulouse (55 avenue Louis Breguet)