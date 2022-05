Mardis de l’emploi - Les opportunités d’emploi dans le digital

Le digital, un domaine en pleine évolution et qui recute

Selon une étude réalisée par l'Institut du futur, environ 85% des emplois de 2030 n'existeraient pas encore à l'heure actuelle !

Le numérique est en train de changer les codes du travail, et aujourd'hui on en aurait seulement un simple aperçu. Quelles sont les tendances dans les métiers du numérique ? Qu'est-ce qui recrute ? William René-dit-bois, product Manager chez Tekkit, un réseau social dédié aux métiers de la Tech était l’invité de Ségolène Alunni dans “Circuits bleus, côté experts” en Île-de-France. Il a commencé par un rappel sur ce que sont les métiers de la tech.

Ce sont tous les métiers qui permettent de travailler sur un projet numérique Copier

Tekkit est “un peu comme LinkedIn” mais spécialisé dans les métiers de la tech. Il regroupe des personnes qui travaillent uniquement dans le domaine et qui peuvent ainsi échanger sur leurs problématiques mais aussi de permettre aux membres d’avoir accès à des offres d’emplois, de stages ou encore d’alternance.

Alors si on ne connait pas encore tous les métiers qui vont se développer dans le domaine du digital, certains sont déjà bien en place et recrutent comme par exemple celui de développeur web.

Développeur web est un métier dont on aura toujours besoin Copier

Mais attention, William René-dit-bois précise qu’on ne recherche pas les mêmes technologies selon les localisations des entreprises car ces dernières ne sont pas les mêmes. Sur Paris et plus largement en Île de France par exemple, ce sont plutôt des start-up qui vont s’orienter vers les nouvelles technologies.

Le langage nouvelle techno est une compétence qu’il faut plutôt maîtriser pour l’avenir

Alors comment se former ? William René-dit-bois nous renseigne sur les différentes possibilités, que ce soit pour les étudiants ou ceux qui souhaitent se reconvertir.

“Les écoles d’ingénieurs permettent d’acquérir des compétences sur du long terme” Copier

Aujourd’hui, tout se numérise. De nouveaux profils sont donc nécessaires pour avancer. Et il faut savoir “que plus il y a de la demande, plus les salaires sont confortables. Même un débutant est au-dessus de la moyenne nationale”.