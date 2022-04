Marseille - Le salon "jeunes d'avenirs" fait le plein au Parc Chanot

Le salon "Jeunes d'Avenirs" s'est déroulé mardi 26 avril au Parc Chanot à Marseille. Plus de 2000 offres d'emploi, d'apprentissage et de formation étaient proposées aux milliers de jeunes de 16 à 29 ans venus.

Le salon "Jeunes d'Avenirs" intéresse les jeunes entre 16 et 30 ans avec ou sans diplôme. Des exemples d’entreprises qui recrutent Fnac-Darty, Véolia, Korian, Domusvi, Axion, l’Adem ou Kangourou Kids. Les candidats étaient accompagnés tout au long de la journée par des conseillers de Pôle emploi, des missions locales et ont pu rencontrer des professionnels et des formateurs comme ceux de l’Afpa.

Ce salon a proposé aussi des outils pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes grâce à des dispositifs comme La Promo1618 ou la préparation à l’apprentissage.

Pour consulter les offres en Provence-Alpes-Côte d'Azur il est possible de se connecter jusqu'au 31 mai 2022 sur www.jeunesdavenirs.fr en cliquant ici.

Retour en images sur le fil rouge de la Journée emploi réalisée par Fabrice Marion depuis ce salon

6h47 : Benoit Hercé responsable du Salon Jeunes d’avenir.

8h57 : Le groupe Fnac Darty recrute des jeunes en apprentissage

9h55 : Le 1er maître Sébastien, Chef de secteur du Service Militaire Volontaire évoque les recrutements sur Marseille Service militaire volontaire Recrute

10h55 : Éric Besson est Responsable des Ressources Humaines du groupe Korian

11h55 : Les solutions de l'Afpa pour les jeunes dès 16 ans avec Sylvie Clément-Cottuz, Directrice Adjointe de Afpa PACA?

12h15 : Avec Pascal Blain , Directeur Régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur

12h20 Avec Brigitte Cavallaro, Directrice Générale, de la Mission Locale de Marseille