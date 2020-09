Martine Lemot restaure les tableaux dans les règles de l'art !

Martine Lemot travaille aussi bien pour les particuliers que les musées nationaux ou les Monuments Historiques, sa société Avec Art et Sciences est basée à Auxerre.

Installée depuis 25 ans dans l'Yonne, à Auxerre, Martine Lemot ne se présente pas comme une artiste mais plus comme une technicienne : restaurer des tableaux, c'est autant s'intéresser aux supports qu'à la surface. Les rentoilages traditionnels, doublages synthétiques sur table chauffante à basse pression, bandes de tension, pose de pièces et réduction de déchirures fil à fil n'ont plus aucun secret pour notre "chirurgienne" des œuvres !

Coordonnées

06 07 25 71 20

105 Rue des Mignottes, 89000 Auxerre

https://www\.facebook\.com/atelierartetsciences/

https://www\.atelier\-restauration\-tableaux\.fr/