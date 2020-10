Mikaël Claudin et Damien Léger fêtent les 12 ans des Petits Cochons !

Aux Petits Cochons, c'est une charcuterie, et aussi un service traiteur

Andouillette à la ficelle, jambon persillé de Bourgogne ou andouillette marinée au Chablis... ces spécialités des Petits Cochons et les charcuteries plus classiques sont disponibles en boutique à St Clément, et au marché de Sens.

03 86 65 17 91

1 bis Rue de la république - 89100 Saint-Clément