My Confidentielle, des créations tricotées pour tous !

Le site My Confidentielle est ouvert depuis bientôt 2 ans Copier

My confidentielle, c'est une gamme de vêtements tricotés à Tonnerre, conçus en fonction du fil à tricoter utilisé, qu'il soit en lainage ou autre matière naturelle. Les matières premières sont produites en France, et chaque pièce est unique.

Il y a des vêtements pour les hommes, les femmes et les enfants, du top à la veste, il est aussi possible de faire faire un tricot sur mesure en prenant RV avec Isabelle Pretot dans son atelier à Tonnerre.

Coordonnées :

03 86 75 01 86

https://www.myconfidentielle.com/