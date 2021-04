Myrtille, chocolaterie à Quarré-les-Tombes

Les chocolats de Myrtille Régnier goûtent aux origines de cacao le plus purs possibles.

Dans la boutique Myrtille à Quarré les Tombes, on trouve des chocolats simples et classiques, le plus naturels possibles. Ce qui n'empêche pas quelques originalités, ce qui fait la personnalité de Myrtille Régnier, avec des modèles qu'elle fait elle-même, comme pour les personnages de Pâques actuellement en boutique.

Myrtille Régnier a donné son prénom à la boutique Copier

Chez Myrtille, on peut passer commande pour des sculptures en chocolat, ou des pâtisserie - Myrtille Régnier

Coordonnées :