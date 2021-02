Note maximale au Guide Hachette des bières 2021 pour la microbrasserie Grand Duc à Sormery

Après avoir produit leur bière à la maison pendant une dizaine d'années, et forts de leurs diplômes universitaire "opérateur en brasserie", un couple de Sormery a ouvert sa microbrasserie : Grand Duc !

Au cœur du Pays d'Othe, la microbrasserie Grand Duc favorise le local et les circuits-courts

Aurélie et Dimitri ont lancé Grand Duc, leur microbrasserie il y a un an, ils figurent déjà au Guide Hachette des Bières 2021 avec 3 de leurs spécialités, dont une qui a reçu la note maximale ! Au-delà de la gamme "standard", ils expérimentent diverses recettes, dont une bière au pain en partenariat avec la boulangerie "Le Goût du Pain" : le pain de froment et de petit épeautre, pour remplacer une partie des céréales qui font le corps de la bière.

En plus de sa gamme fixe de bières, Grand Duc propose aussi des bières au fil des saisons (framboise, concombre, gingembre, baies...) Copier

Coordonnées: