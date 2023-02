“Paris pour l’emploi des jeunes”, le salon pour celles et ceux qui débutent une carrière !

La nouvelle édition du salon “Paris pour l’emploi des jeunes” est de retour à la Grande Halle de la Villette le vendredi 10 février 2023.

ⓘ Publicité

Avec 300 métiers représentés, 250 employeurs en face-à-face et des milliers d’offres d’emploi, c'est le salon de tous les possibles !

De la formation en alternance au premier emploi en passant par les missions d'intérim, il y a forcément une solution. La force de ce salon ? Accéder rapidement à une multitude d'offres et rencontrer les employeurs et les organismes de formation en temps réel.

“Paris pour l’emploi des jeunes” est ouvert à tous avec une entrée libre et gratuite, sans aucune pré-inscription nécessaire et s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans de tous profils, niveaux de compétence, qualification et expérience. Un espace est dédié aux travailleurs handicapés avec la présence de conseillers emploi.

Mode d'emploi pour décrocher son emploi ou sa formation en alternance

1. Créer son profil et déposer son CV en ligne sur la plateforme oui-emploi.fr

2/ Repérer les offres adéquates via le moteur de recherche

3/ Préparer puis solliciter un entretien sur place ou en ligne

Cette plateforme digitale est accessible 24/24h permettant de se renseigner sur les recruteurs présents, préparer sa visite à la Grande Halle de la Villette, tout en consultant ou postulant en ligne aux offres référencées, s’inscrire à des ateliers et conférences…

A retenir

Paris pour l’emploi des jeunes 2022 - Vendredi 10 février de 10h à 17h

Grande Halle de la Villette : 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e Et sur oui-emploi.fr

Plus d’infos au 01 53 95 15 15 ou par mail à info@carrefoursemploi.org

Carrefours pour l'emploi

“Carrefours pour l'emploi” organise régulièrement des événements pour faciliter les rencontres entre candidats et employeurs : salon, job dating, atelier métiers, conférence, support de communication.

Sur leur site , que vous soyez RH dans une entreprise ou à la recherche d’un emploi, l’équipe a mis en ligne de nombreux outils pour vous guider dans vos démarches.