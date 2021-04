Photographe à Sens, Rêves de vie immortalise les moments importants de votre vie

Malika Rivière est photographe à Sens, avec sa société, Rêves de vie, elle propose un travail loin des photos posées habituelles, à la façon d'un reportage, elle donne une vie particulière à nos souvenirs de fêtes et d'évènements marquants pour la famille. Le travail sur le terrain devrait être complété par la photo en studio d'ici la fin de l'année.

Malika Rivière propose des photos vivantes, en mode reportage Copier

Saisir des instants de vie spontanés, c'est tout l'art des photos de Rêves de vie - Malika Rivière

