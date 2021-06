Pour permettre à tous d’avoir accès à des formations qualifiantes ou des remises à niveaux, de découvrir des métiers qui recrutent, de rencontrer des entreprises ou de bénéficier de conseils pour sa recherche d’emploi, la Place de l’emploi et de la formation reprend sa tournée.

Pôle Emploi relance la Place de l'Emploi et de la formation à Marseille

Place de l'emploi et de la formation

La Place de l’emploi et de la formation a été imaginée par Pôle Emploi comme un lieu de ressources et d’échanges, animé par un réseau de partenaires et d’entreprises qui va à la rencontre des publics.

L’idée : proposer des solutions d’insertion professionnelle durable, promouvoir les opportunités de formations et faire découvrir les métiers porteurs.

Avec la présence de plusieurs partenaires comme l'Afpa qui présentera ses prochaines formations avec des possibilités de s'y inscrire rapidement, tout savoir sur les parcours en alternance, ainsi que des informations sur la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).

La prochaine Place de l’emploi et de la formation se déroule mardi 29 juin de 13h à 17h, Parc François Billoux, 246 rue de Lyon, à Marseille 15e. Entrée libre, dans le respect des consignes sanitaires.

Les 4 espaces de la place de l’emploi et de la formation.

Pour les personnes les moins qualifiées et à la recherche d’un emploi c’est l’occasion de pouvoir bénéficier des moyens et actions du Pacte régional d’investissement dans les compétences pour intégrer des parcours de formation allant de la remise à niveau à la formation qualifiante dans des secteurs qui recrutent en proximité.

Une autre ambition majeure de cet évènement est de pouvoir faire connaitre et proposer des services sur-mesure à un public qui ne pousse pas forcément la porte des agences Pôle emploi ou de ses partenaires. Une réalité et un besoin confirmés par la précédente tournée de la Place de l’emploi et de la formation dont 20% des visiteurs ne bénéficiaient pas des services de Pôle emploi.

• Un espace orientation et formation "Même sans le bac, je peux !" pour découvrir les métiers qui recrutent grâce aux casques de réalité virtuelle qui permettent une immersion au cœur des secteurs, les formations accessibles et faire le point sur ses compétences.

• Un espace accompagnement proposant un appui aux techniques d’entretien, à la création de CV et de lettre de motivation.

• Un espace numérique afin de valoriser les métiers du numérique et favoriser l’inclusion numérique. Des ateliers seront mis en place pour tester son niveau informatique et découvrir les services en ligne à mobiliser selon ses besoins. Des étudiants de Simplon Marseille seront présents pour animer des ateliers.

• Un espace job dating, plusieurs entreprises dont certaines du secteur de l’insertion seront présentes pour recruter des nouveaux collaborateurs.