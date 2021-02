Portrait : Emile Coddens, le vigneron tourangeau qui nous apprend le vin

En quelques mois, il est devenu incontournable sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, la plateforme preférée des plus jeunes, totalisant plus de 304 700 abonnés.

Emile Coddens est second de Chai au Domaine Plou et Fils à Chargé, il totalise plus de 300 000 abonnés sur Tik Tok

Il a 23 ans seulement, et il cartonne en expliquant le monde du vin, de la viticulture à la France entière... de façon simple et souvent drôle.

- Vous êtes "Le vigneron" sur TikTok, et dans la vie, vous êtes second de Chai au domaine Plou et fils à Chargé, près d'Amboise... c'est quoi un second de Chai ?

"Mon oncle, Mathieu Plou est le maître de Chai, c'est lui qui gère l'arrivée du raisin, jusqu'à la mise en bouteille, c'est donc lui le patron, et moi je suis là pour l'aider, le seconder. Globalement, je prend des décisions quand il faut en prendre, quand mon oncle n'est pas là. On me laisse beaucoup de liberté, on me fait confiance. On a la possibilité de faire des choix, c'est cela, second de chai"

- Vous étiez prédestiné à la viticulture ?

"Pas vraiment... je me suis lancé lorsqu'il a fallu choisir une filière. J’étais pas très fort en maths, ni en français. J'ai fais un bac pro et un BTS. Mais je suis né dans le Loiret, et un peu loin du monde du vin."

Emile Coddens, au travail, au Domaine Plou et Fils, à Chargé, près d'Amboise - © Emile Coddens

- TikTok, c'est un peu le prolongement de votre métier ?

"Oui, vraiment, car normalement, je fais visiter la cave, le domaine. Mais c'est devenu difficile avec la Covid. Alors j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé a faire des vidéos pour expliquer mon métier. Et surtout montrer que c'est accessible à tous"

- Bien choisir son vin, ça fait partie de ce que vous vous voulez nous apprendre ?

"Oui, après ce que je veux montrer et faire comprendre, c'est que le meilleur vin du monde, c'est celui que VOUS aimez."

- On a bien compris en regardant vos vidéos que vous détestiez le rosé pamplemousse... Alors... Quels sont vos vins préférés ?

"Mon préféré, c'est le pommard, je suis aussi un très grand fan des vins du Beaujolais et du vin Corse".

La suite c'est je crois un guide aux édition LES ÉQUATEURS.... on y retrouvera quoi dedans ?

"Il sortira fin août début septembre, ça sera un guide pratique a ma façon, un guide simple, pour expliquer le vin, comment le choisir, comment on le fabrique, comment on le déguste".

Pour retrouver Emile Coddens en vidéo : @le.vigneron.tiktok