PORTRAIT - Jules, 20 ans : apprenti menuisier et ébéniste à la "Menuiserie Schaal" d'Erstein

Jules a fait une 1ère S avant l'artisanat !

A 20 ans, Jules Jackuin est légèrement plus âgé que d'autres apprentis et pour cause... Avant l'artisanat, Jules avait opté pour la filière générale et le traditionnel Bac S.

Au final, après réflexion, il décide de tout plaquer et de se former à l'apprentissage d'un vrai métier, en se lançant dans le monde du bois.

Depuis tout petit, j'ai toujours aimé bricoler avec du bois dans le garage de mon père.

Le bois, une matière qui offre de très nombreuses possibilités de créations - Romain AMBRO

Une formation au CFA d'Eschau

Après un CAP de menuiserie passé en 2 ans au CFA d'Eschau, Jules ne s'arrête pas là : il poursuit actuellement une 3ème année d'étude pour obtenir son CAP d'ébénisterie.

Comme pour chaque apprenti, il a du trouver une entreprise : au final, c'est la Menuiserie Schaal, une entreprise familiale basée à ERSTEIN qui l'accueille pour sa formation.

Dans le secteur du bois, c'est assez facile de trouver un maitre d'apprentissage : ils recherchent beaucoup d'apprentis !

La Menuiserie Schaal, une entreprise familiale basée à Erstein dans le Bas-Rhin - Romain AMBRO

L'apprentissage : une formation très complète !

Du parquet, des fenêtres, des escaliers, des portes, des volets, des cuisines, des salles de bain... Au sein de la menuiserie Schaal, Jules touche à tout !

Le métier de menuisier est vaste et le secteur est en pleine explosion. Le confinement et le besoin de se sentir bien chez soi ont poussé de nombreuses familles à rénover et redécorer leur maison.

L'ilot central de la cuisine fabriquée sur-mesure par la menuiserie Schaal à Erstein - Romain AMBRO

Ces derniers temps, Jules a notamment posé du parquet dans le pavillon d'une famille de Westhouse. Un parquet fabriqué au sein de l'atelier, tout comme la cuisine faite sur-mesure et que Jules s'apprête à installer chez le client.

Après avoir récupéré le camion de l'entreprise (dans lequel a été chargée la cuisine la veille), direction l'atelier pour charger les derniers outils.

L'atelier de la menuiserie Schaal basée à Erstein - Romain AMBRO

La cuisine chargée... direction le chantier !

Jules arrive au domicile des clients avec Yann, son maitre d'apprentissage. En binôme, tous les deux s'activent pour sortir les meubles, l'électroménager et s'atteler à l'installation de la cuisine.

Jules et Yann viennent poser la cuisine sur-mesure commandée par Pascale et Christophe dans leur domicile de Westhouse - Romain AMBRO

L'avantage de l'apprentissage, c'est de se rendre sur les chantiers.

Ainsi Jules apprend non-seulement la pose des éléments de cuisine fabriqués à l'atelier mais aussi le contact avec les clients... Et ça, on ne l'apprend pas au CFA !

Ah bon, t'es apprenti ? Mais je ne le savais même pas ! (la cliente)

De gauche à droite : Didier Schaal (chef d'entreprise), Jules (apprenti) et Yann (maître d'apprentissage) - Romain AMBRO

